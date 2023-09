PSG ‍: L’OL en pleure encore, Luis Enrique se régale

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 50 millions d’euros bonus compris, Bradley Barcola fait le bonheur du Paris Saint-Germain et de son entraîneur Luis Enrique. L’ailier parisien réussit des débuts intéressants dans la capitale, bien loin du contexte de crise à l’Olympique Lyonnais.

Impliqué dans le recrutement du Paris Saint-Germain cet été, Luis Enrique n’est pas étranger à la signature de Bradley Barcola. L’entraîneur parisien a longtemps poussé pour la venue de l’ailier en provenance de l’Olympique Lyonnais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol ne regrette pas cette décision. L’international Espoirs tricolore a donné satisfaction lors de ses premières apparitions, y compris pour sa titularisation face à l’Olympique de Marseille (4-0) dimanche dernier.

Luis Enrique fier de son coup

Interrogé sur les débuts de sa recrue, Luis Enrique n’a donc pas été avare en compliments. « Bradley Barcola était un objectif de la direction sportive, du club et c'était aussi le mien, a commenté l’ancien coach du FC Barcelone. Il n'avait joué que les six derniers mois avec Lyon avant, mais il avait déjà montré son niveau, c'est un joueur international Espoirs. C'était un des objectifs clairs tout au long du mercato d'été pour renforcer l'effectif, par sa jeunesse et ses qualités. »

« L'impression qu'il me fait au quotidien ? Il est avec nous depuis deux-trois semaines seulement, c'est peu de temps, mais il confirme que ses caractéristiques, sans qu'on lui ait enseigné quoi que ce soit, sont très importantes pour une équipe de notre style, s’est réjoui Luis Enrique. Il a beaucoup de capacités pour déborder, pour prendre l'espace, il a une très bonne frappe de balle et il est très bon physiquement. Je pense que c'est un joueur d'avenir et il est très complet. » Pendant ce temps-là, son club formateur à Lyon, dont les supporters regrettent encore son départ, aurait bien besoin d’un tel talent pour sortir de la crise.