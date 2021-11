PSG : L’offre du Qatar à Zidane est impossible à refuser

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Qatar prévoit de couvrir d'or Zinedine Zidane s'il venait à signer au Paris SG. Les négociations ont débuté.

L’avenir de Zinedine Zidane peut-il réellement se trouver prochainement au Paris SG ? Depuis le Qatar, des informations en ce sens ont été données ce vendredi, et la tendance se confirme. En Espagne, Mundo Deportivo confirme les négociations entre le clan de l’entraineur français et les hauts dirigeants du Paris SG. Depuis qu’il a quitté le Real Madrid, Zidane reste à l’écoute des propositions, même s’il était clairement parti sur une année sabbatique. Les discussions avec Manchester United ne l’intéressent pas beaucoup, au contraire de ce qui se dit avec le PSG. L’Emir du Qatar l’a déjà contacté à plusieurs reprises, notamment pour lui faire part de son envie de le voir entrainer à Doha si le Français le souhaite, histoire de profiter de la vie dans le Golfe sans la pression des grands clubs européens. Mais le champion du monde 1998 préfère clairement choisir sa prochaine destination, et c’est avec ambition qu’il regarder les possibilités.

Une offre en or pour Zidane au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Il y a bien évidemment celle de diriger l’équipe de France dans un an, après la Coupe du monde au Qatar. Mais prendre le PSG avant cela pourrait bouleverser ses plans. En tout cas, avec un Paris SG qui a énormément dépensé pour se renforcer l’été dernier, Zizou aurait de quoi faire. Financièrement aussi, le Français s’y retrouverait. Mundo Deportivo explique que si les négociations ont déjà débuté, cela ne porte pas sur le montant financier de l’opération. L’offre effectuée par les dirigeants qataris serait « impossible à refuser ». Du moins pour des raisons d’argent. Car Zidane a les moyens de se dire qu’il préfère attendre le bon moment ou que son désir de récupérer l’équipe de France est supérieur à celui de se voir proposer les commandes du PSG. En tout cas, il n’est pas beaucoup fait état du sort de Mauricio Pochettino, qui, moins d’un an après son arrivée, n’a pas convaincu en haut lieu.