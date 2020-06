PSG : L’identité de Neymar volée pour 100 balles et un Mars

Dans : PSG.

Même lorsque son avenir n’alimente pas la rubrique mercato, Neymar parvient à faire l’actualité et ce vendredi, la presse brésilienne rapporte une information étonnante.

Et pour cause, UOL Esporte indique en cette fin de semaine que l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a entamé une procédure pour toucher une aide d’urgence réservée aux travailleurs informels sans emploi pendant la crise du Covid-19. Bien évidemment et sans surprise, l’entourage de la star parisienne a démenti que le joueur du PSG soit à l’origine de cette demande, qui lui permettrait de toucher 100 euros, soit la somme qu’il touche en quelques minutes grâce à son salaire du PSG. En réalité, l’identité et les données personnelles de Neymar ont été usurpées puisqu’elles se retrouvent dans le dossier de demande auprès du gouvernement fédéral brésilien.

Et le plus dingue, c’est que cette demande a été approuvée ! Toutefois, elle conserve le statut « en cours d’évaluation » en raison de signes de non-respect des exigences pour être éligible à cette aide mise en place pour les travailleurs. « Il est évident que le joueur n'a jamais demandé la prestation, et il ne sait pas qui aurait pu le faire » explique l’entourage de Neymar, bien évidemment surpris devant une information aussi cocasse. Le média brésilien indique par ailleurs que le système a été la cible de nombreuses fraudes. Dans une note, le ministère de la Citoyenneté responsable de la gestion du programme d’urgence a indiqué travailler avec d’autres agences dans le but de lutter contre ces fraudes à répétition. Une information que Neymar ne prendra peut-être pas avec autant de légèreté que les fans de foot, le Brésilien pouvant clairement s’inquiéter de voir que ces données personnelles ont été récupérées aussi facilement…