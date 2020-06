PSG : 175ME cash pour Neymar, l'Emir climatise Barcelone

Dans : PSG.

A ceux qui voudraient essayer d'acquérir Neymar, l'Emir du Qatar réclame une somme colossale et sans aucun arrangement possible. Le PSG tue le mercato.

Du côté de Doha, on a visiblement trouvé l’arme ultime pour répondre à ceux qui voudraient tourner autour de Neymar lors du prochain marché des transferts, et à priori ils sont forts peu nombreux. Car pour calmer l’ambiance, l’Emir du Qatar a fixé un prix ferme, définitif et surtout non négociable pour la star brésilienne du Paris Saint-Germain. C’est du moins ce qu’affirme ce mercredi le quotidien sportif catalan Sport, lequel semble avoir du mal à accepter le fait que Neymar ne reviendra pas au FC Barcelone trois ans après être parti au PSG dans un transfert historique. En effet, Josep Maria Bartomeu serait récemment revenu à la charge auprès de Nasser Al-Khelaifi pour savoir ce que le Barça pourrait faire afin de s’offrir Neymar.

Et lorsqu’il s’agit de Neymar, on ne rigole plus à Paris. « Le PSG veut bien parler d'une vente de Neymar, mais ce sera sans aucun échange, et contre 175ME cash », explique Lluis Miguelsanz, journaliste de Sport, qui admet qu’à ce prix-là et compte tenu de la situation actuelle, aucun club ne sera en mesure de payer la somme attendue par le Paris Saint-Germain pour éventuellement vendre Neymar. Mais il est surtout très clair que le Qatar ne veut pas céder la star alors que le Mondial 2022 se profile, et que le Brésilien est une des têtes de gondole de cette compétition. En fixant un tel prix, il sera inutile de perdre du temps dans des négociations interminables comme cela avait été le cas l'été dernier, une délégation du Barça venant même à Paris pour rencontrer Leonardo, avant de rentrer en Catalogne les mains vides.