PSG ‍: L'Europe sans Mbappé, le projet va mourir

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours désormais, le PSG et le Barça s'affronteront en quarts de finale de la Ligue des champions. Une double confrontation très importante pour Vahid Halilhodzic.

Le PSG aura gros à jouer dans les prochaines semaines face au Barça en Ligue des champions. Surtout que ce sera la dernière saison pour pas mal de choses concernant le club de la capitale. D'abord pour Kylian Mbappé, qui rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Ensuite pour la Ligue des champions, qui changera de format lors du prochain exercice. Pour beaucoup de fans et observateurs, le PSG a une vraie chance d'aller au bout en Ligue des champions cette saison au vu de son potentiel parcours s'il passe l'épreuve catalane. C'est notamment l'avis de Vahid Halilhodzic, qui sait que les choses seront sans doute plus complexes pour Paris dans le futur.

Le PSG et la Ligue des champions, plus de temps à perdre

Lors de quelques mots échangés avec Culture PSG, l'ancien entraineur du club de la capitale a donné son avis sur le sujet, préconisant aux Franciliens de tout donner cette saison. « Je trouve très intéressant de s'appuyer sur des jeunes talents et une approche plus collective pour l'avenir, mais faire sans Kylian sera très compliqué. On l'a vu encore lors du retour face à la Real Sociedad, à quel point il a cette capacité à faire basculer les grands matches. C'est pourquoi cette saison est peut-être une des dernières avant un petit moment où le PSG peut aller au bout en Ligue des Champions. Ils devront être bien préparés psychologiquement. Je trouve qu'on parle un peu trop de la situation de Kylian ces derniers temps et que ça peut déstabiliser le groupe. L'entraîneur, lui, sait à quoi s'en tenir pour la saison prochaine. Donc il fera tous les choix qui s’imposent pour jouer cette chance-là à fond. Pour moi, le seul vrai concurrent pour Paris est Manchester City. Face au Barça, ils seront favoris. Même si bien sûr, en Ligue des Champions, c'est toujours spécial », a notamment indiqué Vahid Halilhodzic, impatient de voir ce que les hommes de Luis Enrique seront capables de faire en cette fin de saison.