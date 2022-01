PSG : L’étonnante réaction de Pochettino à la rumeur Zidane

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

D’après le journaliste de RMC Daniel Riolo, Zinédine Zidane deviendra le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain d’ici le mois de juin au plus tard. Une information inquiétante pour l’actuel coach Mauricio Pochettino, dont la réaction risque d’en étonner plus d’un.

Difficile pour Mauricio Pochettino de travailler dans les meilleures conditions. Sans parler des critiques sur l’absence d’identité de jeu, l’entraîneur du Paris Saint-Germain doit composer avec des rumeurs inquiétantes pour son avenir à court terme. L’Argentin entendra forcément parler de l’annonce du journaliste Daniel Riolo, selon lequel Zinédine Zidane prendra sa place d’ici le mois de juin au plus tard. Le club de la capitale aurait-il prévu de licencier Mauricio Pochettino pendant la deuxième partie de saison ? A moins qu’une séparation soit programmée au terme de la saison.

Pochettino reste tranquille

En tout cas, aussi surprenant que cela puise paraître, ces bruits de couloir ne perturbent pas l’actuel coach parisien. A en croire le quotidien catalan Mundo Deportivo, Mauricio Pochettino reste tranquille et ne se projette pas au-delà de la saison en cours. Le technicien sait qu’il est inutile de voir trop loin au Paris Saint-Germain, dont les dirigeants sont très difficiles à satisfaire. Même un sacre en Ligue des Champions ne lui garantirait pas un avenir dans la capitale. Et l’ancien manager de Tottenham ne se plaint pas de sa situation.

Et pour cause, Mauricio Pochettino ne serait pas certain de vouloir rester. L’intérêt annoncé de Manchester United pour la saison prochaine ne le laisserait pas insensible, lui qui aimerait retrouver la Premier League. Cette plan de secours explique en partie le calme d’un entraîneur que l’on sentait presque lassé dans son dernier entretien accordé à L’Equipe, lorsqu’il se disait chargé de mettre en place les idées de ses dirigeants, et non les siennes. A croire que Mauricio Pochettino attend patiemment l’inévitable.