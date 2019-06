PSG : L’Espagne abuse avec Neymar, Nabil Djellit est choqué par cette Une

Photo AS

Totalement silencieuse il y a deux ans quand Neymar avait quitté le FC Barcelone pour le PSG et qu’elle n’avait rien vu venir, la presse espagnole annonce chaque jour de nouveaux épisodes dans le feuilleton de l’éventuel retour du Brésilien.

Mais ce samedi, le journal AS a fait fort en présentant « la bataille des buts » pour opposer l’incroyable attaque du Real Madrid (avec Hazard, Benzema, Vinicius et Jovic) contre le carré pour le moment imaginaire du Barça (Messi, Suarez ainsi que Griezmann et Neymar). Si le Français n’a pas encore signé mais devrait le faire prochainement, le Brésilien est loin d’être un joueur du Barça. Cela ne l’empêche pas d’être en Une du journal sous le nouveau maillot du club catalan. Un toupet qui bluffe même Nabil Djellit.

« Ils ont peur de rien. Neymar lui ont déjà collé le maillot du Barca, comme si de rien n'était... », a déploré le journaliste de France Football, pour qui la presse espagnole va un peu vite en besogne. Les médias de l'autre côté des Pyrénées ne sont en tout cas plus à cela près pour convaincre leurs lecteurs que tout est bouclé entre le PSG et le FC Barcelone pour la venue de Neymar. Même si le transfert peut toujours se faire, les négociations risquent d'être compliquées étant données les relations entre les deux clubs.