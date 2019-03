PSG : L'Espagne a compris la tactique de Neymar pour signer au Real

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Absent depuis deux mois, Neymar devrait faire son retour sur les terrains dans les prochaines semaines. A moins qu’il n’ait d’autres intentions.

Pour changer, la presse espagnole reparle d’un possible départ du Brésilien au Real Madrid. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain serait impatient de quitter la Ligue 1, un championnat jugé trop faible pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. Bref, Ok Diario nous sert le refrain habituel, mais avec un nouveau scénario en plus. Cette fois, on apprend que Neymar aurait préparé un plan pour duper le club de la capitale. Tout commence avec sa durée d’indisponibilité.

Alors que le PSG l’attend avec impatience, l’ancien Barcelonais chercherait à repousser son retour. L’objectif : disputer le moins de matchs possible avec Paris jusqu’à la fin de la saison. Et c’est à ce moment que les choses sérieuses commenceraient. En effet, Neymar, qui sait à quel point le président Nasser Al-Khelaïfi est obstiné, voudrait rejoindre sa sélection pour la Copa América et en profiter pour mettre la pression afin d’obtenir un bon de sortie. Ou plus précisément un transfert au Real Madrid qui préparerait une offre de 300 M€ ! Un sacré feuilleton…