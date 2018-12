PSG : « L’enfer » attend le Paris SG en Ligue des Champions !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Grâce à sa victoire primordiale contre Liverpool il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain n’aura quasiment besoin que d’un match nul à Belgrade pour accrocher le wagon des 8es de finale.

Largement vainqueur à l’aller (6-1), Paris peut être confiant avant son déplacement en Serbie pour y affronter l'Etoile Rouge. Mais dans l’enceinte du Marakana de Belgrade, rien ne sera simple pour les hommes de Thomas Tuchel. Liverpool et Naples, qui n’ont pas réussi à y prendre les trois points, peuvent en témoigner. Ancien joueur de la Roma, Olivier Dacourt a également joué dans ce stade si particulier. Et sur l’antenne de Canal Plus, le consultant a mis en garde le PSG devant l’enfer qui les attendait.

« C'est l'enfer et en même temps c'est un peu hostile comme atmosphère. Moi, je n’avais pas l'habitude de voir des militaires... Le tunnel est long, le stade est vieux. Regardez les images, regardez ce tunnel. Il est long, t'as l'impression d'aller à la guerre. Ce n’est pas la guerre, le foot. Tu te dis, "ah, je ne suis pas tranquille". Et ça n'a pas l'air d'avoir changé avec le temps » a expliqué Olivier Dacourt, pas totalement serein pour le Paris Saint-Germain avant ce match dans une ambiance très hostile au Marakana de Belgrade. Les partenaires de Kylian Mbappé devront faire abstraction de tout cela pour ramener au minimum un point et donc normalement la qualification de Serbie…