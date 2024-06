Haaland au PSG pour 175 ME, le coup de folie du Qatar ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va désormais devoir faire sans Kylian Mbappé. Il se dit que le club de la capitale pourrait frapper fort cet été en recrutant finalement une nouvelle star.

Luis Enrique a prévenu : son PSG sera meilleur la saison prochaine. Pour le moment, le club de la capitale se montre assez timide même si des raisons peuvent l'expliquer. L'idée est d'en savoir plus concernant les droits tv. Mais en interne, Paris travaille pour se renforcer. La stratégie est élaborée par Luis Enrique et Luis Campos. L'Espagnol compte toujours s'appuyer sur des jeunes joueurs à développer. Mais il ne dira pas non à des joueurs déjà prêts pour le plus haut niveau. Et ces derniers jours, le PSG semble se tourner vers la perspective de recruter à Manchester City. Si Julian Alvarez et Bernardo Silva sont appréciés, c'est aussi le cas de... Erling Haaland.

Haaland au PSG, un espoir est possible ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, il ne serait pas étonnant de voir Doha et l'Emir du Qatar surprendre tout le monde en tentant de recruter le Norvégien dès cet été. Sa clause, fixée à 175 millions d'euros, pourrait être activée par le club de la capitale, même si les chances de voir débarquer l'ancien de Dortmund au PSG restent faibles. Si un deal ne se faisait pas cet été, il ne serait pas non plus étonnant de voir les champions de France de nouveau tenter leur chance dans un an. En effet, c'est à ce moment-là que Pep Guardiola quittera Manchester City. Et Haaland lie son avenir à celui de son entraineur.

Avec la récente arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, on imagine mal le Norvégien y signer malgré son attrait pour les Merengue. Il se murmure même que l'ancien de Salzbourg aurait pris un coup sur la tête en apprenant que Florentino Pérez ne comptait pas sur lui à l'avenir, s'estimant désormais bien pourvu en attaque. En tout cas, le PSG semble plus désireux que jamais de brouiller les pistes lors de cette intersaison. Des surprises sont à prévoir, pour le plus grand bonheur des fans du club.