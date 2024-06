Kvaratskhelia ne partira pas ‍! Naples menace le PSG

Le PSG fait le forcing pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. L'entreprise de séduction semble fonctionner auprès du joueur mais pas auprès de Naples malgré une offre de 100 millions d'euros.

Si un club de football ressemble plus que tout à une banque, c'est bien Naples. Les Napolitains sont très exigeants financièrement et les joueurs sont bloqués chez eux comme des lingots dans le coffre-fort d'une banque. Le PSG s'en était déjà rendu compte par le passé avec Kalidou Koulibaly et ce n'est guère mieux avec Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens en ont fait leur priorité pour succéder à Kylian Mbappé cet été. Le projet est sérieux en témoigne l'offre de 100 millions d'euros formulée par le PSG il y a quelques semaines de cela. Le joueur et son entourage se sont montrés séduits mais Naples reste inflexible.

En effet, son président Aurelio de Laurentiis demande une somme encore plus importante : 150 millions d'euros. Ce chiffre traduit surtout une posture de fermeté. Naples veut dissuader le PSG de lui prendre Kvaratskhelia. Le président napolitain ne veut pas le laisser s'en aller tout comme son nouvel entraîneur, Antonio Conte. Lors de la présentation officielle de ce dernier, Aurelio de Laurentiis a réitéré sa promesse de ne pas céder le Géorgien au PSG. Un discours qui s'est accompagné d'une menace explicite si le club parisien discute avec le joueur sous contrat jusqu'en 2027, une manœuvre interdite dans les règlements.

🚨 De Laurentiis on Kvaratskhelia and PSG: “There are clubs that make proposals to players with no authorization from the club, it’s illegal”.



“In that club there’s the president of ECA, but I’m not even surprised about those things in football. I’m always correct”. pic.twitter.com/EznyBsq3Kn