PSG ‍: L'Emir du Qatar a viré Luis Campos du mercato

De plus en plus influent au PSG, Jorge Mendes est régulièrement associé à Luis Campos mais c’est en réalité l’Emir du Qatar qui a rendu possible cette prise de pouvoir de la part de l’agent portugais.

Avec la signature de Joao Neves au Paris Saint-Germain pour 70 millions d’euros bonus compris, Jorge Mendes compte désormais huit joueurs dans le club de la capitale. Un total incroyablement haut qui ne rassure pas vraiment les observateurs et les supporters du club parisien, qui redoutent l’influence trop élevée d’un seul et même agent au sein du PSG. Comme il a pu le faire par le passé à Wolverhampton, Jorge Mendes a tissé sa toile au sein du club parisien, à tel point d’avoir quasiment autant d’influence que Luis Campos dans les décisions du mercato. L’agent historique de Cristiano Ronaldo a d’ailleurs souvent été associé à l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco.

Le PSG officialise (enfin) la signature de Joao Neves jusqu'en 2029 https://t.co/5ooPhB4w1o — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2024

Mais selon Paul Tavares, conseillé sportif qui a évoqué le sujet pour Eurosport, ce n’est pas à Luis Campos qu’il faut imputer la prise de pouvoir de Jorge Mendes au Paris Saint-Germain. En effet, c’est l’Emir du Qatar qui a donné une telle influence à l’agent portugais, et qui discute au quotidien avec lui pour avancer sur le mercato. Une révélation qui ne manquera pas de provoquer son lot de critiques. « Le PSG est devenu un des clubs avec qui Jorge Mendes travaille beaucoup. Il faut aussi savoir que c'est lui qui a amené le Qatar au capital de Braga. C'est pour ça qu'il a l'influence de pouvoir mettre des joueurs à fort potentiel au PSG. Luis Campos n'a rien à voir avec Jorge Mendes » a lancé le conseiller sportif à Eurosport avant de poursuivre.

Jorge Mendes surpuissant au PSG à cause de l'Emir ?

« Qu'il soit plus manipulateur et soit plus intéressé par travailler avec ses amis : ça c'est une certitude. Mais Jorge Mendes n'est pas un de ses amis. Luis Campos ne se casse pas la tête : comme Jorge négocie tout déjà avec l'émir, il a moins de chances de se griller. Luis Campos, qui a un amour particulier pour les joueurs français, parle à Jorge, qui l'écoute et prend les meilleurs. Parce qu'on lui soumet » a lancé Paul Tavares, absolument certain que l’influence de Jorge Mendes au Paris Saint-Germain est à mettre au crédit de l’Emir du Qatar en personne et non à Luis Campos. Pour ceux qui pensaient que le patron du PSG se contentait de regarder le mercato de loin et simplement de signer les chèques, ce témoignage tend à prouver que c’est enfaite tout l’inverse et que, tapis dans l’ombre, Tamim ben Hamad Al Thani tire les ficelles du mercato parisien ces dernières années.