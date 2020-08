PSG : L’aveu de Meunier, les supporters ne vont pas aimer

Dans : PSG.

Personnage plutôt clivant chez les supporters parisiens, Thomas Meunier n'a pas terminé la saison au PSG.

Il a immédiatement signé en faveur du Borussia Dortmund, dans une piste qui était évoquée depuis très longtemps. Son arrivée au sein de la colonie belge du club allemand n’a donc surpris personne, même si la manière laisse à désirer. En effet, lors du match aller de Ligue des Champions entre les deux clubs, le latéral parisien avait écopé d’un carton jaune évitable, pour être suspendu pour le retour. Après le match, le Diable Rouge avait avoué qu’il ne savait pas qu’il serait suspendu en cas de nouvel avertissement, ce qui a laissé beaucoup de monde songeur. Et maintenant, Thomas Meunier a tout simplement avoué qu’avant le match aller, il avait tout simplement déjà signé pour Dortmund.

« J’avais la chair de poule pendant tout le match aller. C’était la première fois que je jouais dans un tel stade et dans une telle atmosphère. A Dortmund, il y a beaucoup de supporters, tout le monde était debout et chantait. Je me disais, 'Wahou, je serai ici la saison prochaine’ », a livré dans une conférence de presse le défenseur qui a également tenu à rectifier les propos de Leonardo, ce dernier l’ayant accusé d’avoir refusé de prolonger pour disputer la Ligue des champions. « Il a dit que je ne voulais pas rester pour les matches de la Ligue des Champions. C’est tout simplement faux. J’ai été le premier à demander si je pouvais jouer. Je voulais que ce soit clair, je me dois de rétablir la vérité, et ne pas laisser les gens penser que je m’en fous de Paris, que cela ne me regardait plus », a fait savoir un Thomas Meunier qui n’a donc pas été sollicité par le PSG pour rester selon ses dires. Si c’est le cas, c’est bien dommage à l’heure où les absents sont nombreux, et que les deux postes sur les côtés de la défense provoquent des inquiétudes.