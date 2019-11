PSG : Tuchel le bricoleur raté, Pierre Ménès allume

Dans : PSG.

En décidant de revoir sa copie contre Dijon, l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est raté. Et Pierre Ménès estime que cela confirme que Thomas Tuchel est nul dans ce domaine.

Thomas Tuchel a voulu retoucher son équipe à l’occasion du déplacement du PSG vendredi chez la lanterne rouge. Et le moins que l’on puisse dire est que les choix du technicien allemand ont été ratés de A à Z. Pour Pierre Ménès, ce n’est pas la première fois que Thomas Tuchel se rate lorsqu’il s’agit de reformuler ses choix tactiques et cela commence à faire beaucoup.

Sur son blog, le consultant de Canal+ se demande à quoi veut jouer le coach parisien en faisant ce genre de composition d’équipe. « Avec un peu de recul, ce qu’on peut dire c’est que Tuchel n’a pas été très inspiré. Qu’il soit privé de certains joueurs - Thiago Silva était malade - et qu’il fasse tourner avant le match de Ligue des Champions, OK. Mais est-ce qu’il avait besoin, en plus, de changer certains joueurs de poste ? Avait-il besoin de mettre Bernat au milieu ? De remettre Marquinhos en défense ? Pourquoi changer, pourquoi tripatouiller ? A chaque fois qu’il fait ça, il a tout faux », fait remarquer un Pierre Ménès interloqué par cette attitude de Thomas Tuchel, laquelle n'est jamais couronné de succès. A l'entraîneur allemand de montrer que tout cela n'est qu'un petit passage à vide pour lui aussi.