PSG : L'aveu choc de Neymar sur le Barça et son duo avec Messi

Dans : PSG, Liga, Ligue 1.

Décidément, Neymar sait choisir ses mots pour se faire comprendre. Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver le FC Barcelone, la superstar brésilienne avait confié que le meilleur souvenir de sa carrière, avec le titre olympique, restait la victoire du Barça sur le PSG lors de la « remontada ». De quoi faire dégoupiller les supporters parisiens, qui gardent cette soirée en travers de la gorge. Dans la suite de son interview donnée à l’occasion du tournoi de football de sa fondation, Neymar distille encore une info qui laisse entendre son ardent désir de retrouver le club espagnol. Ainsi, c’est la question sur le meilleur joueur du monde qui lui a permis de mettre en avant son passé, et peut-être son avenir, à Barcelone.

« Le meilleur joueur du monde ? Messi. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde, le meilleur que j'ai vu jouer. Nous faisions un magnifique duo, très spectaculaire. Pour moi c’était un plaisir et un honneur de jouer avec lui. Et en plus, c'est mon ami », a livré Neymar, qui n’a jamais caché son amitié pour l’Argentin, et ne serait visiblement pas contre reformer ce duo dans les semaines à venir.