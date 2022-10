PSG : L'attitude de Mbappé dérange le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine du PSG a été troublée par les envies de départs de Kylian Mbappé, remonté après sa direction et qui envisage de partir cet hiver.

Déçu par les promesses non tenues par sa direction lors du mercato estival ainsi que par les révélations de Mediapart au sujet de l’armée numérique du PSG, Kylian Mbappé veut partir. L’international français, qui envisage un départ dès le mercato hivernal, a calmé la tempête médiatique après la victoire du Paris Saint-Germain contre l’OM dimanche soir en démentant les envies d’ailleurs qui lui sont prêtés dans la presse. Mais ce démenti de Kylian Mbappé n’a pas suffi à calmer la furie des dirigeants parisiens. En effet, selon les informations de L’Equipe, l’épisode Kylian Mbappé a passablement énervé du côté de Doha, où l’on ne digère pas les envies d’ailleurs d’une star récemment prolongée et payée à prix d’or.

Le Qatar ne digère pas les envies d'ailleurs de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le quotidien national affirme que l’Émir du Qatar et les dirigeants du PSG sont de plus en plus agacés par la tournure du cas Kylian Mbappé. Une « forte irritation » est évoquée du côté de Doha après les révélations quant aux envies de départ de l’international français, si possible dès le mercato hivernal. Le média croit savoir que QSI partage le même sentiment de trahison que celui ressenti par Kylian Mbappé. En effet du côté de Doha, on n’oublie pas que le club a cédé à toutes les attentes du champion du monde 2018 sur le plan financier tandis que sur le plan sportif, le maximum a été fait même si aucun avant-centre du type Haaland ou Lewandowski n'a été recruté lors du mercato estival. Sans surprise, on apprend ainsi que c’est le PSG qui a expressément demandé à Kylian Mbappé de sortir du silence après le classique entre Paris et l’OM dimanche soir.

Le PSG a exigé une réponse de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Une exigence à laquelle Kylian Mbappé s’est plié sans broncher après la victoire du PSG contre Marseille en se présentant devant les journalistes et en démentant ses envies d’ailleurs lors du mercato hivernal. « Je suis très heureux, je n’ai pas demandé mon départ en janvier. L’info est sortie le jour du match, je n’ai pas compris. Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J’ai été tout aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué mais je ne suis pas du tout impliqué, j’étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s’occupent de moi n’étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l’a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c’est complètement faux et je suis très content » a affirmé Kylian Mbappé, dont les envies de départ cristallisent l’agacement au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir comment ce dossier sera géré d’ici à la Coupe du monde et ensuite durant le mercato hivernal…