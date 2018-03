PSG : L’Atlético Madrid nargue Paris avec une nouvelle signature

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Mécontent du rendement d’Alphonse Areola et Kevin Trapp, le Paris Saint-Germain avait tenté de recruter un gardien l’été dernier.

A ce moment, le portier de l’Atlético Madrid Jan Oblak (25 ans), dont la clause libératoire est fixée à 100 M€, était la cible prioritaire du club francilien. Quelques mois plus tard, des rumeurs continuent de circuler étant donné que les derniers remparts parisiens ne font toujours pas l’unanimité. Choisi par l’entraîneur Unai Emery, le titulaire Areola ne parvient pas à faire taire les critiques. Alors Paris va-t-il revenir à la charge pour le Slovène ? Si l’on en croit le président madrilène Enrique Cerezo, la tâche s’annonce beaucoup plus difficile désormais.

« Je crois que Jan Oblak a prolongé, au cas où vous ne seriez pas au courant », a glissé le dirigeant sur les ondes de Radio Marca, sans donner plus de détails. On imagine que le gardien des Colchoneros a ajouté au moins une année au contrat qui le liait à l’Atlético jusqu’en 2021. Et surtout, le pensionnaire du Wanda Metropolitano a dû augmenter le montant de sa clause libératoire pour la rendre inaccessible, même pour un club aussi puissant que le PSG.