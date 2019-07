PSG : L'arrivée de Diallo colle une pression XXL à ce Parisien

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services d’Abdou Diallo en échange de 32 ME, le Paris Saint-Germain a réalisé une superbe opération sur le marché des transferts. Désormais, Thomas Tuchel peut s’appuyer sur cinq défenseurs centraux de qualité avec Marquinhos, Thiago Silva, Abdou Diallo, Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe. Reste à voir si l’Allemand va faire évoluer son système avec un dispositif à cinq défenseurs, ou si un départ va intervenir d’ici la fin du mercato en défense. Selon le consultant Pierre Ducrocq, c’est assurément Presnel Kimpembe qui est le plus en danger suite à la venue de l’ancien Monégasque.

« Je ne vois pas un départ dans les tuyaux. La venue de Diallo, c’est plus pour mettre une concurrence avec des jeunes qui vont pousser. Encore faut-il qu’ils soient tout de suite au niveau et dans la bonne dynamique parce qu’aujourd’hui, pour moi, un garçon comme Kimpembe ne met plus de pression à un Thiago Silva. En tout cas la saison dernière cela n’a pas été le cas. Kimpembe, il faut le remettre sous pression. J’adore ce joueur. Mais il est passé au travers la saison dernière. Il n’est pas redescendu de son nuage après la Coupe du monde. J’espère qu’il va rentrer dans le rang avec une arrivée comme celle d’Abdou Diallo. Et qu’il y aura de la pression sur Kimpembe, Marquinhos et Silva » a indiqué le consultant de RMC, pour qui Presnel Kimpembe pourrait être le grand perdant avec la signature d’Abdou Diallo. A moins que le champion du monde ne parvienne à retrouver le niveau qui était le sien avant le Mondial 2018 en Russie…