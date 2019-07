Officiel : TikTok, le PSG annonce la signature de Diallo !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Comme pressenti depuis dimanche, Abdou Diallo s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain contre 32 ME en provenance du Borussia Dortmund. L’ancien défenseur de l’AS Monaco a passé sa visite médicale lundi soir et a paraphé son contrat de de cinq ans en faveur du club de la capitale. Une annonce effectuée de manière originale, puisqu'elle a été dévoilée sur le réseau social asiatique Tiktok.

« C’est un grand honneur de m’engager dans un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain. J’ai toujours affirmé que le projet parisien était très attractif. Rejoindre aujourd’hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière. J’ai à cœur de donner le maximum pour mon nouveau club et hâte de pouvoir apporter mes qualités et mon envie à cet effectif réputé pour sa très grande qualité et ses hautes ambitions » a indiqué le prometteur défenseur français sur le site officiel du PSG.