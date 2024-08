PSG ‍: L'Arabie Saoudite offre 100ME à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée en provenance de Majorque pour 20 ME, Kang-in Lee pourrait rapporter un véritable pactole au PSG. L’Arabie Saoudite est prête à tout pour recruter l’international sud-coréen.

Recrue surprise du Paris Saint-Germain l’été dernier, Kang-in Lee a réalisé une saison plus que correcte sous les ordres de Luis Enrique. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international sud-coréen (29 sélections) a par ailleurs réussi à s’imposer comme l’un des joueurs les plus populaires de l’effectif auprès des supporters. Une adaptation express, un profil qui convient à Luis Enrique et un pouvoir marketing au-dessus de la moyenne, Kang-in Lee a tout pour plaire au PSG qui n’a à priori aucune raison de s’en séparer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 이강인 KANG IN LEE🇰🇷 (@kanginleeoficial)

Mais selon les informations de Foot Mercato, une offre défiant toute concurrence pourrait bien chambouler les plans du champion de France en titre avec le natif d’Incheon. En effet, Foot Mercato dévoile que le championnat saoudien fait les yeux doux au milieu de terrain offensif du PSG. Un club de Saudi Pro League dont le nom n’a pas filtré souhaite faire de Kang-in Lee l’un des joueurs les mieux payés du championnat. Le Paris SG pourrait également y trouver son compte car après avoir refusé 70 ME d’un club anglais, Nasser Al-Khelaïfi serait sur le point de recevoir une « très grosse offre » pour son gaucher de 23 ans.

Une offre frôlant les 100 ME pour Kang-in Lee ?

En cas de proposition délirante à 100 ME ou plus, le Paris Saint-Germain devra logiquement y réfléchir à deux fois avant de refuser. Car même si Kang-in Lee est apprécié par Luis Enrique et a de toute évidence une belle marge de progression, certaines offres ne se refusent pas, encore plus pour un joueur qui n’est pas un titulaire indiscutable. De son côté, Kang-in Lee se sent bien en France et après une première saison d’adaptation plutôt réussie, le sud-Coréen se voit rester. Mais si l’offre colossale de l’Arabie Saoudite venait à se concrétiser, tout le monde pourrait être gagnant et un départ ne serait pas totalement à exclure.

D'autant qu'en cas de vente au prix fort de Lee, le PSG pourrait retrouver un peu de puissance lors de ce mercato moribond, ce qui serait susceptible de relancer certains dossiers à l'arrêt total comme par exemple celui de Khvicha Kvaratskhelia.