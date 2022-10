PSG : L'anti-Neymar s'est installé dans le vestiaire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG va jouer ce mercredi soir un match important en Ligue des champions au Portugal contre Benfica. Pour cela, Christophe Galtier compte notamment sur Nuno Mendes, la jeune pépite formé au Sporting et qui a les qualités de Neymar sans ses défauts.

Les supporters de Benfica rêvent probablement de voir Julian Draxler trahir le PSG et marquer le but de la victoire du club portugais en Ligue des champions, mais à Paris, on serait également heureux de voir Nuno Mendes faire mal à un club qu’il a appris à détester puisqu’il a été formé au Sporting. Prêté la saison passée aux champions de France et définitivement transféré cet été pour 38 millions d’euros, le défenseur international portugais n’a pas mis longtemps à confirmer qu’il était une très bonne pioche signée Luis Campos. Le numéro 25 du PSG s’est en effet installé dans le onze titulaire de Christophe Galtier, tout comme cela avait été le cas avec Mauricio Pochettino, et l’entraîneur parisien compte bien sur Nuno Mendes tout au long d’une saison qui sera très longue. Même s’il est jeune, 20 ans, Mendes a donc posé ses bagages dans un vestiaire peuplé de stars et cela a eu le don de faire sourire ceux qui le connaissent particulièrement bien.

Nuno Mendes n'étale pas sa vie comme Neymar

Le @PSG_inside enregistre le transfert définitif de @nunomendes_25. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2022

C’est notamment le cas de Leonel Pontes, qui a entraîné Nuno Mendes dans les équipes de jeunes du Sporting Lisbonne. Car ce dernier l’avoue, le défenseur portugais du Paris Saint-Germain est l’opposé total de Neymar. « Quand je le vois avec Neymar, ça me fait rire parce que Nuno, c'est l'opposé. Ce n'est pas du tout quelqu'un d'exubérant qui va s'afficher sur les réseaux sociaux, qui va montrer sa vie. Il aime être avec ses proches mais en gardant une forme de pudeur. Et sincèrement, malgré sa dimension actuelle et future, je pense qu'il ne changera pas. Il est trop bien élevé pour ça (...) C'est une personnalité humble, tu lui demandais de faire un exercice, un geste précis, il le faisait immédiatement. il savait d'où il venait (une famille modeste), pourquoi il était là. Avec beaucoup de professionnalisme et d'humilité. Dans un vestiaire, il ne peut pas ne pas être aimé », explique l’ancien entraîneur de Nuno Mendes.

Des propos qui en disent long sur l'image du défenseur portugais qui s'est mis l'exigeant public du Parc des Princes dans la poche en rendant des copies propres. Et ce n'est probablement pas fini, car Nuno Mendes, qui a signé jusqu'en 2026 avec le PSG, a des qualités qui lui permettent de rêver plus haut avec le club de la capitale. Car s'il a été élu meilleur latéral gauche de Ligue 1 la saison passée, le joueur portugais espère désormais que l'Europe va comprendre de quel bois il se chauffe, et pourquoi le Monde. Tout cela sans se prendre la tête et en faire des tonnes, l'anti-Neymar est là pour durer.