PSG : L'accord Cavani-Neymar pour en finir avec le penaltygate dévoilé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors de la très belle victoire du Paris Saint-Germain contre les Girondins de Bordeaux samedi (6-2), Neymar a tiré le penalty du match. Mais Edinson Cavani n'a pas dit son dernier mot dans cette histoire.

Le premier penalty en faveur du club de la capitale française depuis le penaltygate entre Cavani et Neymar était attendu avec impatience. Et celui-ci a eu lieu à la 40e minute du match contre Bordeaux samedi, soit quinze jours après l'affaire. Alors que le PSG menait déjà 3-1 au Parc des Princes, c'est finalement l'attaquant brésilien qui s'est emparé du ballon sans contestation de la part de son coéquipier uruguayen... avant de le transformer tranquillement. Fin de l'histoire ? Non.

Neymar n'a pris aucun avantage sur Cavani dans ce domaine, puisque les deux tireront désormais chacun leur tour les penalties, selon L'Equipe. Cet accord a été défini mercredi avant la victoire du PSG contre le Bayern en Ligue des Champions (3-0). Et ce règlement, initié par Unai Emery, va suivre son cours lors des prochains matchs. Cavani a tiré et manqué son penalty contre l'OL, Neymar a marqué son peno face à Bordeaux... Et c'est donc Cavani qui se chargera du prochain... normalement.