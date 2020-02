PSG : Kylian Mbappé reprend un scud signé Dugarry

Dans : PSG.

A la surprise générale, Thomas Tuchel avait décidé d’aligner Kylian Mbappé tout seul à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain, mardi face au Borussia Dortmund.

Un choix étonnant quand on sait que ces dernières semaines, l’attaquant du PSG était systématiquement associé à Mauro Icardi, Pablo Sarabia ou Edinson Cavani. Plusieurs heures après la défaite de Paris à Dortmund, le constat est sans appel : Kylian Mbappé, à l'exception notable de sa passe décisive, a été véritablement transparent au Signal Iduna Park, ce qui laisse pensif sur les choix effectués par Thomas Tuchel. Toutefois, Christophe Dugarry ne s’est pas contenté de taper sur l’entraîneur de Paris. Sur RMC, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a également vivement critiqué Kylian Mbappé, lequel n’a pas suffisamment fait les efforts pour aider son équipe selon lui.

« Le talent de Mbappé c'est quelque chose, mais quand tu occupes un poste, un rôle, tu dois investir ce rôle ou ce poste. Et qu’est-ce que c’est le rôle de l’attaquant, de l’avant-centre qui joue tout seul devant ? C’est un combattant, c’est un mec qui doit tout donner sur le terrain, qui doit harceler l’adversaire, qui doit aller au pressing, qui doit proposer des solutions de manière systématique, qui doit se battre sur tous les duels » explique Christophe Dugarry, avant de poursuivre en osant une comparaison entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui a fait tant de mal au Paris SG mardi en Ligue des Champions.

Mbappé doit prendre exemple sur Haaland

« C’est quoi le style de Mbappé ? Être toujours beau, de vouloir être un beau joueur ? Non ! Le football, aujourd’hui, c’est aussi autre chose. C’est pour ça que Sancho et Haaland ont fait tout ce qui fallait faire hier et n’a pas fait Mbappé. Ce qu’il te manque, Mbappé, tu sais faire beaucoup de choses mais ce qu’il te manque, c’est ce qu’a fait Haaland hier pendant 1h30. Et le jour où tu feras ça, tu seras le futur Ballon d’Or et tu seras le meilleur joueur du Monde. Mbappé est un super joueur, il n’y a aucun doute là-dessus mais s’il veut tout gagner, il faut garder le DVD et tu regardes le match de temps en temps et ce que Haaland a fait. Si t’arrives un jour à faire et à enchaîner ce qu’a fait Haaland, alors tu seras le meilleur joueur du Monde ». Des critiques très amères qui auront du mal à passer chez l’attaquant du Paris Saint-Germain…