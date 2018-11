PSG : Kylian Mbappé n'a pas un discours de looser et ça change tout !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Kylian Mbappé est un as de la communication, le champion du monde de 19 ans ayant pris l'habitude d'épater tout le monde lorsqu'il prend la parole, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Et à 48 heures d'un rendez-vous décisif en Ligue des champions face à Liverpool, le jeune attaquant du PSG affiche une confiance absolue, ne jouant pas les faux modestes malgré cet énorme enjeu.

Dans un entretien accordé ce lundi à l'Agence France Presse, Kylian Mbappé estime que non seulement le Paris Saint-Germain n'a rien à perdre contre les Reds, mais bien au contraire il peut faire un pas décisif dans le bon sens et même vers la victoire finale en Ligue des champions. « C’est un match très important, crucial, mais une finale non, parce que le groupe se joue jusqu’à la dernière journée et c’est très serré déjà. Face à Naples, On fait match nul sur des erreurs. C’est nous qui donnons les buts. On faisait un bon résultat mais on n’a pas réussi à gagner. Mais je pense qu’on est en train de créer cette âme collective qui est primordiale pour gagner. Pour l’instant, on a été un peu en difficulté, mais on est encore bien dans la course parce qu’on dépend encore de nous-mêmes. Je pense que pour gagner une compétition, il faut avoir des déclics. Il y a des matches comme ça, où a priori, au premier abord, il n’y a rien d’anormal qui va se passer. Et il y a peut-être un fait de jeu, une mi-temps, des temps forts, qui vont faire que votre équipe va prendre confiance et que ça va basculer en votre faveur (pour) vous emmener loin dans une compétition de ce genre », explique le champion du monde du Paris SG. De quoi montrer l'appétit énorme de Kylian Mbappé qui n'est pas venu au PSG pour jouer uniquement les huitièmes de finale ou des matches sois-disant décisifs en novembre...