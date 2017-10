PSG : Kurzawa, c'est le Patrice Evra du PSG balance Riolo

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Désormais considéré comme le numéro 1 à son poste au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa peine à assumer ce statut. Pourtant, en théorie, la concurrence n’est pas effrayante avec Yuri Berchiche, joueur appliqué mais qui ne connaît que sa première saison chez un top club européen. De quoi laisser l’ancien monégasque exploser ? Pas vraiment, car s’il ne commet pas de grosses erreurs défensives, Kurzawa se complique souvent la vie dans le jeu, et est particulièrement maladroit et emprunté dans son apport offensif. Sans compter un replacement qui laisse parfois à désirer, et cela suffit pour en faire la victime de choix de Daniel Riolo, qui compare le défenseur du PSG à un Patrice Evra à la ramasse avec l’OM depuis le début de la saison.

« Parler de Kurzawa, c’est d’ailleurs une belle transition avec l’OM quand on pense que Rudi Garcia fait encore un peu jouer Patrice Evra et qu’à chaque fois, ça finit par se voir. Quand en Ligue des Champions, ça va un peu se durcir et que Paris va affronter des grosses équipes, cela va faire comme quand on joue l’OM et que y’a Evra sur le terrain, ça va finir par se savoir que sur le côté gauche de la défense, il y a boulevard et portes ouvertes. Plus ça va, moins ça va, là on est tout tout proche de la nullité. On est passé du moyen au quasi nul. Avant, on me disait, au moins, il sait attaquer. Mais là ce n’est plus le cas. La dernière fois qu’il a mis un centre, je ne sais pas qui s’en souvient, Hollande était encore président », a balancé le polémiste de RMC, qui n’a pas attendu la mauvaise passe du défenseur parisien pour l’avoir dans le collimateur.