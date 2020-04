PSG : Paris flashe sur cette pépite de Bundesliga au mercato

Dans : PSG.

Tout proche d’enrôler Alex Telles selon la presse brésilienne, le PSG devra également renforcer le couloir droit de sa défense lors du prochain mercato.

Et pour cause, Thomas Meunier a de grandes chances de partir libre tandis que Thilo Kehrer peine à s’imposer comme un titulaire en puissance. Logiquement, le Paris Saint-Germain devrait donc mettre le paquet sur un latéral dont le statut ne souffrira d’aucune contestation. Dans cette optique, le profil d’Achraf Hakimi, prêté par le Borussia Dortmund au Real Madrid ces deux dernières années, plait beaucoup à Leonardo. Mais la piste menant au Marocain est très onéreuse. Ainsi, d’autres pistes sont creusées. Il y a bien évidemment celle menant à Hamari Traoré (Rennes), mais la presse allemande dévoile en ce début de semaine un nouveau dossier étudié par la direction du Paris Saint-Germain.

Selon les informations récoltées par Sky Germany, l’état-major du PSG apprécie beaucoup le profil de Nordi Mukiele. Le défenseur français de 22 ans évolue à Leipzig depuis son départ de Montpellier en 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international espoir tricolore s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga au poste de latéral droit. Egalement capable de jouer en défense centrale et idéal pour évoluer dans une défense à trois axiaux, Nordi Mukiele fera l’objet d’une offre concrète de la part du Paris Saint-Germain dans les prochains jours, affirme le média. Néanmoins, il sera très difficile de convaincre le Red Bull Leipzig de vendre Nordi Mukiele, deux ans seulement après son arrivée au club. Car les dirigeants allemands, qui ont déjà délivré un bon de sortie à Dayot Upamecano (courtisé en Angleterre et en Espagne), n’ont pas l’intention de perdre un second titulaire de la défense lors du prochain mercato. Le PSG devra donc se montrer très convaincant avec une offre alléchante pour le joueur que Leipzig avait recruté pour 16 ME en provenance du MHSC.