PSG : Kobe Bryant, une star mondiale de plus au PSG...

Dans : PSG, Ligue 1.

Non le Paris Saint-Germain n'a pas fait signer la légende mondiale du basket, mais Kobe Bryant, désormais à la retraite est venu participer à la rencontre des joueurs du PSG au Camp des Loges. Et cela a visiblement fait le bonheur de l'ensemble de l'effectif parisien. Il est vrai qu'il y a de nombreux fans de NBA au sein des footballeurs du Paris SG et que forcément il est rare d'avoir la chance de pouvoir croiser la route de Kobe Bryant, membre important de la grande histoire du basket.

« Jouer ne me manque pas mais j’adore venir observer comment se préparent certains des meilleurs joueurs et équipes du monde. J’ai passé beaucoup de temps à poser des questions et à essayer de comprendre leur manière de faire. J’ai été extrêmement épaté par ce que j’ai vu », a confié Kobe Bryant, présent à Paris pour l’inauguration du Quartier dans le 19ème arrondissement, un espace entièrement dédié au jeu et à la culture du basketball.