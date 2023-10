PSG ‍: Kimpembe, son mercato estival sera un cauchemar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Presnel Kimpembe risque de galérer lors du prochain mercato car les clubs intéressés par son profil ont de gros doutes quant au physique du champion du monde 2018.

A l’infirmerie depuis le début de la saison, Presnel Kimpembe ronge son frein et attend avec impatience de faire son grand retour sur les terrains avec le Paris Saint-Germain. Le champion du monde français aimerait se mêler à la lutte avec Milan Skriniar, Danilo Pereira et Marquinhos en défense centrale mais pour l’instant, ses pépins physiques l’empêchent d’évoluer au plus haut niveau. Un coup dur pour Presnel Kimpembe, d’autant que l’avenir du joueur formé au PSG se jouera l’été prochain dans la mesure où il sera en fin de contrat. Dans l’état actuel des choses, il serait improbable de voir le Paris Saint-Germain lui offrir une prolongation dans la mesure où les doutes quant à son physique sont trop élevés.

Un joyeux anniversaire à @kimpembe_3 qui fête aujourd'hui ses 28 ans ! 🎂❤️💙 pic.twitter.com/laCjgsVZWd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Cela ne paraissait pas dramatique il y a encore quelques semaines alors que des clubs tels que Chelsea ou encore le FC Barcelone ont été associés à Presnel Kimpembe en étant cités comme des clubs très intéressés par sa signature. Mais les semaines passent et « Presko » ne revient toujours pas de l’infirmerie, ce qui a tendance à refroidir les clubs potentiellement intéressés selon Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato a indiqué au média CaughtOffside que le FC Barcelone s’est même retiré de la course à la signature du défenseur parisien de 28 ans.

Kimpembe, une signature trop risquée pour Barcelone

En effet, Xavi ne souhaite pas miser sur un joueur au physique si fragile et a fait savoir à ses dirigeants que malgré l’opportunité financière de recruter un joueur de ce calibre en tant que joueur libre, le jeu n’en valait finalement pas la chandelle. Il faut dire que Presnel Kimpembe a un salaire imposant et réclamera sans doute une belle prime à la signature à son futur club. Cela signifie que malgré son statut de joueur libre, le club qui le signera prendra un vrai risque financier. Au vu des blessures à répétition dont le n°3 du PSG est victime depuis près de deux ans, le Barça s’est donc retiré de la course… tout du moins pour l’instant. La situation pourrait évoluer si lors de la seconde partie de saison, Presnel Kimpembe venait à retrouver les terrains. Ce qui n’est toujours pas le cas pour le moment.