PSG : Kimpembe prend un carton jaune par Alain Roche

Dans : PSG, Ligue 1.

Pas vraiment apparu sous son meilleur jour contre l'Olympique Lyonnais dimanche dernier, puisqu'il a été expulsé pour un geste très violent sur Tanguy Ndombele, Presnel Kimpembe ne s'est pas racheté avec l'équipe de France, le défenseur du PSG étant impliqué dans les deux buts de l'Islande. Suspendu en Ligue 1 pour les trois prochains matches, le Champion du monde va avoir du temps pour réfléchir à ses soucis actuels, mais Alain Roche a peut-être déjà trouvé les raisons de ce coup de moins bien de Presnel Kimpembe.

Pour l'ancien joueur et dirigeant du Paris SG, le jeune défenseur s'est relâché mentalement et ça se voit. « Il joue systématiquement la faute sur lui, comme David Luiz à l’époque. Les arbitres ne sifflent plus. Il a des sautes de concentration qu’il n’avait pas avant. Ce n’est pas de la suffisance mais il a une forme de confiance qui l’amène à oublier le vrai travail de défenseur. Il ne doit pas changer son jeu mais gommer cette nonchalance », explique, dans L'Equipe, Alain Roche, qui admet tout de même apprécier le style de jeu très agressif de Presnel Kimpembe. Reste à savoir si Didier Deschamps titularisera mercredi soir le défenseur du PSG histoire de lui laisser une deuxième chance.