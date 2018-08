PSG : Kehrer au PSG, Nabil Djellit pose la question qui fâche

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après avoir recruté Gianluigi Buffon en début de mercato, le PSG tient enfin son second renfort estival avec le jeune Thilo Kehrer.

Grand espoir du football allemand, ce défenseur de 21 ans quitte Schalke 04 pour le club parisien, où il retrouvera son compatriote Thomas Tuchel. Avec Thilo Kehrer, le coach francilien récupère un joueur polyvalent, mais surtout un défenseur central de métier qui va lui permettre de mettre en place son dispositif tactique en 3-4-3. Néanmoins, le prix d’achat du joueur (37ME) pose question, alors que ce dernier n’avait plus qu’un an de contrat outre-Rhin.

Et cela n’a évidemment pas échappé à Nabil Djellit, spécialiste du mercato pour France Football, qui s’interroge sur le bienfondé d’une telle opération. « C'est peut-être une super pioche ce Kehrer... Mais c'est 37ME pour un an de contrat à Schalke 04. Alors que le PSG a laissé filer des potentiels équivalents en Allemagne et Autriche (Zagadou, Dembele, Doucouré) que le club a formé pour 0 ou quasiment. Dur à comprendre... » a écrit le chroniqueur de L’Equipe du Soir sur son compte Twitter. Espérons pour le PSG et ses supporters que Thilo Kehrer mette tout le monde d’accord sur le terrain. Et dans ce cas, plus personne ne se souviendra de son prix d’achat…