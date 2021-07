PSG, Juventus : Cristiano Ronaldo est chaud pour une grosse surprise

Dans : PSG.

A un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo s’est clairement posé la question de son avenir, avec le PSG qui rôdait.

Il a mandaté son célèbre agent Jorge Mendes pour lui trouver une porte de sortie après trois années marquées par une réussite personnelle, mais un échec collectif à la Juventus Turin. Le nouvel entraineur de la Vieille Dame, Max Allegri, n’est pas son meilleur ami, et l’entraineur italien n’entend pas bâtir son équipe autour de CR7. Néanmoins, tout ce beau monde devra bien s’entendre car le Portugais n’entend pas partir du Piémont cet été. Sa décision est prise, et selon la Gazzetta dello Sport, il a signifié clairement à la Juventus qu’il faudra compter sur lui cette saison. Cristiano Ronaldo ira donc au bout de son contrat, et ne claquera pas la porte pour rejoindre le PSG. Car rejoindre le club français était la seule réelle alternative de CR7 ces derniers jours, et des contacts ont même eu lieu en ce sens, assure le journal sportif italien.

Les discussions ne sont pas rompues, mais le Portugais avait envie d’être fixé rapidement, lui qui aime bien planifier tout, de sa journée à sa carrière. Et le fait que l’incertitude soit partie pour durer autour de l’avenir de Kylian Mbappé lui a fait comprendre qu’aucune porte ne s’ouvrirait rapidement pour un transfert au Paris SG. Résultat, il a préféré prendre les devants, et le quintuple Ballon d’Or pourrait ainsi prendre une direction totalement opposée et assez surprenante. En effet, la Gazzetta affirme que le clan Cristiano Ronaldo ne serait pas contre discuter d’une prolongation d’un an à Turin, histoire de s’assurer de rester au plus haut niveau. Un sacré retournement de situation même si les dirigeants de la Juventus ont déjà du mal à digérer son énorme salaire de ces trois dernières saisons.