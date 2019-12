PSG : Joker de luxe, Sarabia n'a pas signé pour ça

Dans : PSG.

Buteur lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en Ligue des Champions le 26 novembre dernier, Pablo Sarabia ne bénéficie néanmoins pas d’un temps de jeu très important depuis cette saison.

Et pour preuve, l’international espagnol n’a disputé que 117 minutes sur les sept derniers matchs du Paris Saint-Germain. Assurément, la situation de l’ancien Sévillan va devoir évoluer dans les prochaines semaines s’il veut conserver sa place en sélection, alors que l’Euro 2020 se profile. Selon les informations récoltées par Le Parisien, le talentueux gaucher du Paris Saint-Germain a d’ailleurs bien fait comprendre à Thomas Tuchel qu’il n’était pas venu dans la capitale française pour se voir attribuer un simple rôle de joker.

« Il ambitionne bien plus que cela » selon le média, qui précise que Thomas Tuchel apprécie beaucoup son profil et sa mentalité. Mais le coach allemand est confronté à une rude réalité, notamment en ce qui concerne la gestion du temps de jeu (et des égos) de ses stars dans le domaine offensif que sont Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Angel Di Maria voire même Edinson Cavani, lequel a tout de même été mis de côté ces dernières semaines. Reste à voir comment Thomas Tuchel, qui doit également réintégrer Julian Draxler, de retour de blessure, va s’y prendre pour ne pas perdre mentalement un Pablo Sarabia qui peut s’avérer précieux s’il est bien utilisé…