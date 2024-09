PSG ‍: Joao Neves pour « ‍60 patates, c’est un peu cher ‍»

Dans : PSG.

Renfort vedette du dernier mercato du Paris Saint-Germain, Joao Neves connaît un début de saison relativement tranquille. Un peu trop pour Pierre Ménès, pas emballé par le jeune prodige portugais.

Le 5 août dernier, le PSG officialisait la signature de Joao Neves, le jeune milieu de terrain du Benfica contre la coquette somme de 60 millions d'euros. De quoi confirmer que Luis Campos avait toujours un regard attentif sur les joueurs issus de son pays natal, même si cette fois personne ne remettait en cause le choix du conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, puisque Luis Enrique en personne avait validé la signature de l'international portugais de 19 ans, lequel s'est engagé jusqu'en 2029 avec le Paris Saint-Germain. Moins de deux mois après avoir rejoint les champions de France, Joan Neves sait qu'il doit gérer les espoirs places en lui et les 60ME investis par le club de la capitale. Et pour Pierre Ménès, qui suit toujours l'actualité du football depuis La Baule, ce montant paraît quand même exagéré pour le milieu portugais.

Guimaraes plutôt que Joao Neves au PSG

Sur sa chaîne, l'ancien membre du Canal Football Club ne veut pas encore trop s'acharner sur Joao Neves, mais il estime tout de même que le PSG a sorti trop facilement son chéquier lors du mercato. « Je n’étais pas dubitatif sur la personnalité de Joao Neves, mais je l’étais sur le style du joueur, qui était pour le coup totalement réclamé par Luis Enrique. Je voulais un joueur avec plus de physique, plus de muscle, j’aurais préféré un Bruno Guimaraes. Après, le joueur n’est pas inintéressant, il est déjà à cinq passes décisives avec le PSG, ce qui est franchement très bien. Mais je n’ai pas non plus l’impression que ce soit une valeur ajoutée extraordinaire au PSG. On le voit, il n’est pas encore titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien, où il y a Vitinha, il y a Zaïre-Emery, mais aussi Ruiz qui ne joue pas beaucoup, Lee Kang-in. Je trouve que 60 patates pour ça, c’est un peu cher », explique Pierre Ménès.

João Neves a délivré 5 assists en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre joueur dans les 5 grands championnats européens. 🅰️ pic.twitter.com/rVdKPs0lE8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2024

L'avenir dira si le prix payé par le Paris Saint-Germain pour Joao Neves était excessif, mais à 19 ans ce dernier avait tout de même une très belle côte sur le marché des transferts. Au point même que Benfica espérait pouvoir se rapprocher des 100 millions d'euros, notamment parce que des clubs de Premier League rôdaient dans les parages. Mais le PSG a réussi à boucler le deal à un prix inférieur pour ce joueur que Luis Enrique apprécie énormément. L'entraîneur du PSG a utilisé son milieu de terrain lors de toutes les rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions, même s'il n'a pas toujours été titulaire. Preuve que Paris pense avoir fait un bon investissement.