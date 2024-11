PSG ‍: Jhon Duran, 35 millions d'euros à mettre maintenant ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un avant-centre jeune, qui empile les buts et brille en Europe, Jhon Duran possède un profil qui fait saliver plusieurs clubs européens. Le PSG s'est renseigné sur lui.

Gonçalo Ramos blessé, Randal Kolo-Muani remplaçant ou exilé sur l’aile, Lee Kang-In perdu à ce poste, le PSG joue sans avant-centre cette saison. Si cela a parfois permis au FC Barcelone ou à la sélection espagnole de gagner des titres, cette tactique atteint ses limites en Ligue des Champions pour le moment. Et pendant ce temps-là, il y a un joueur quasiment méconnu des radars européens il y a un an qui brille. Il s’agit de Jhon Duran, qui porte Aston Villa sur son dos cette saison et fait même du club anglais le plus efficace de la Ligue des Champions nouvelle formule. Une forme qui a poussé la formation de Birmingham le mois dernier à prolonger son contrat jusqu’en 2030, signe de la volonté d’Unai Emery de ne pas perdre son international colombien.

Une marge de progression encore énorme ?

Cela a surtout eu le don de faire grimper l’appétit de nombreux clubs européens. Selon la presse espagnole et anglaise, le PSG a rejoint les rangs du Bayern Munich et d’Arsenal pour tenter de faire venir Jhon Duran, un vrai attaquant de pointe qui est attiré par le but. Sa valeur marchande est de 35 millions d’euros, mais il a déjà quasiment atteint la barre des 10 buts cette saison, et son prix risque d’augmenter encore s’il continue à ce rythme. A seulement 20 ans, le Colombien venu de MLS pour seulement 16 millions d’euros, a de quoi faire baver les clubs européens dont le PSG, étant donnée que sa marge de progression est jugée encore grande par les suiveurs de la Premier League.