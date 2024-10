PSG ‍: « ‍Je l'ai vécu difficilement ‍», une joueuse s'énerve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Capitaine de l’équipe féminine du PSG depuis plusieurs années, Grace Geyoro n’a plus le brassard depuis la nomination de Fabrice Abriel à la tête des filles. Un déclassement que la star parisienne vit mal.

Cet été, le Paris Saint-Germain a nommé Fabrice Abriel à la tête de l’équipe féminine en lieu et place de Jocelyn Prêcheur. L’ancien milieu de terrain de Lorient et de l’OM a rapidement voulu imposer certains choix pour marquer une nouvelle ère, aussi bien tactiquement mais aussi dans l’équilibre du vestiaire. Capitaine du PSG depuis plusieurs années, cadre à Paris mais aussi en Equipe de France, Grace Geyoro s’est vu retirer son brassard. En effet, à peine nommé, Fabrice Abriel a fait le choix de confier la responsabilité du capitanat à l’internationale polonaise Paulina Dudek. Une décision que Grace Geyoro a vécu comme un coup de poignard, comme elle l’a fait savoir dans un entretien accordé à l’AFP.

Geyoro perd son brassard, elle ne s'en remet pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PSG Féminines (@psg_feminines)

« Je l’ai vécu difficilement » confie la joueuse du PSG et de l’Equipe de France, qui en a visiblement sur la patate, avant de poursuivre. « Les raisons, je ne les connais pas, je n'ai pas été préparée. Je l'ai vécu difficilement forcément, car cela faisait plusieurs saisons que je portais ce brassard, je suis formée au club, j'ai grandi dans ce club, je le connais par cœur » regrette Geyoro, puis de conclure. « Je portais le brassard avec joie, fierté et honneur. Je ne mélange pas tout. Il y a l'équipe, le vestiaire, mes coéquipières et puis tout ce qu'il y a autour. C'est à moi de me reconcentrer sur le terrain, il faut avancer » a expliqué la joueuse star du Paris Saint-Germain, très déçue et qui ne parvient pas à le cacher.

Mais la milieu de l'Equipe de France, très importante chez les Bleues durant le mandat d'Hervé Renard, sait qu’elle ne peut pas s’apitoyer éternellement sur son sort et que si elle ne veut pas passer de capitaine à remplaçante, elle doit vite se recentrer sur le rectangle vert en laissant ses états d’âme à la maison.