PSG : James Rodriguez invité surprise du mercato ?

Dans : PSG.

La nomination de Mauricio Pochettino à Paris fait naître de nombreuses rumeurs en cette période de mercato hivernal au PSG.

Chaque jour, les médias anglais et italiens s’enflamment autour des possibles signatures de Dele Alli ou de Christian Eriksen au Paris Saint-Germain. Ces deux rumeurs étaient largement prévisibles, les deux joueurs ne jouissant pas d’un temps de jeu conséquent à Tottenham et à l’Inter Milan, et ayant brillé par le passé sous les ordres de Mauricio Pochettino chez les Spurs. Néanmoins, il semblerait que l’entraîneur argentin de Paris ne se focalise pas uniquement sur ses anciens joueurs en cette période de mercato. La preuve, le club de la capitale ciblerait Sergio Agüero en attaque pour la saison prochaine. Au milieu de terrain, une piste inédite a également été révélée par Don Balon.

Et il s’agit d’une énorme surprise puisque selon les informations obtenues par le média espagnol, le Paris Saint-Germain cible James Rodriguez. Vendu par le Real Madrid à Everton cet été, l’international colombien s’est relancé sous les ordres de Carlo Ancelotti avec 11 matchs de Premier League pour un bilan très correct de 3 buts et 4 passes décisives. Du haut de ses 29 ans, l’ancien joueur de Monaco n’a plus de temps à perdre s’il veut retrouver un grand club d’Europe. Le PSG pourrait lui offrir cette opportunité en tentant de le recruter cet hiver ou plus probablement l’été prochain. Le média dévoile que Mauricio Pochettino apprécie tout particulièrement le natif de Cucuta, et que Neymar aurait donné son approbation pour ce deal. Il ne sera toutefois pas simple de convaincre Everton de lâcher son meneur de jeu, sous contrat avec les Toffees jusqu’en juin 2022. Surtout, il s’agira de ne pas braquer la formation de Carlo Ancelotti alors que des négociations vont également être ouvertes en ce qui concerne Moise Kean…