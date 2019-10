PSG : Inquiétant, ce joueur déprime depuis le 06 mars à 21h02

Dans : PSG, Ligue 1.

L’infirmerie du PSG peine à se vider cet automne. Il y a les pépins physiques de chaque rencontre, comme les récentes blessures de Thomas Meunier ou Ander Herrera, mais aussi des absences longue durée qui interpellent. Celle de Julian Draxler, qui se rapproche enfin d’un retour, et celle de Thilo Kehrer, qui ne voit toujours pas le bout du tunnel. Et pas seulement au niveau de la santé. Si le défenseur allemand est touché depuis la première journée et le match contre Nîmes, il souffre de la voute plantaire, et devait au départ être absent pour un maximum de trois semaines selon le staff médical parisien.

Mais le joueur ne redresse pas la barre, et aucune date de retour n’est envisagée pour le moment. De quoi déprimer encore plus le jeune allemand, qui selon Le Parisien, ne peut pas enchainer les matchs et démarrer cette nouvelle saison, afin d’effacer la précédente. En effet, le journal local assure que Kehrer est toujours marqué par l’échec face à Manchester United, et sa bourde dès la 2e minute, une passe en retrait mal orientée offrant l’ouverture du score à Romelu Lukaku. Autant dire que l’Allemand n’est pas prêt de faire jouer la concurrence, à un poste où Meunier a marqué des points, alors que Dagba fait aussi le travail.