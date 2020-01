PSG : Impressionné par Kouassi, Tuchel a même oublié Pogba

Dans : PSG.

Malgré l’incertitude autour de son avenir, Tanguy Kouassi obtient du temps de jeu au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le titi parisien a totalement séduit l’entraîneur Thomas Tuchel.

Adrien Rabiot doit l’avoir mauvaise. Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain libre l’année dernière, le milieu avait été écarté pendant des mois avant son départ à la Juventus Turin. Une sorte de punition qui ne semble plus d’actualité au club de la capitale. Car à l’image d’Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi n’est pas du tout placardisé à l’approche de la fin de son contrat. Le titi de 17 ans refuse toujours de signer son premier bail professionnel et discute avec d’autres formations, à commencer par le RB Leipzig en Allemagne, mais cette situation incertaine ne l’empêche pas de percer au sein de son club formateur.

Le défenseur central utilisé dans l’entrejeu a en effet disputé 6 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont le dernier en Coupe de la Ligue à Reims (0-3) où il a inscrit son premier but. On imagine que Thomas Tuchel a encore adoré la performance de Kouassi, un joueur qu’il apprécie tout particulièrement, à tel point que l’entraîneur parisien aurait abandonné l’idée de recruter le Français Paul Pogba. « Tanguy Kouassi est moins technique que Paul Pogba, mais il a plus de volume et il se sacrifie davantage pour l'équipe, a décrit un membre du centre de formation du PSG selon Don Balon. C'est un joueur qui correspond plus à ce que veut Thomas Tuchel. » Une comparaison assez inquiétante pour le milieu de Manchester United…