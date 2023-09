PSG ‍: Impossible de retenir Kolo Muani, Francfort s’explique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que l’Eintracht Francfort avait décidé de retenir Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain est finalement parvenu à conclure son transfert dans les dernières heures du mercato. Le club de la capitale est revenu à la charge avec une nouvelle offre impossible à refuser pour les Allemands.

Au terme d’un long feuilleton à rebondissements, Randal Kolo Muani a bien signé au Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre a dû attendre les toutes dernières heures du mercato pour finaliser le transfert de l’attaquant. Il faut dire que les Parisiens se sont heurtés à un refus catégorique pendant quelques heures vendredi. L’Eintracht Francfort, qui souhaitait remplacer le Français avant de valider l’accord trouvé avec le Paris Saint-Germain, n’a pas réussi à convaincre Hugo Ekitike de faire le chemin inverse. Et ne pouvait plus se rabattre sur une alternative étant donné que le marché allemand fermait à 18 heures.

Randal Kolo Muani leaves Eintracht Frankfurt



International striker moving back to France to join Paris Saint-Germain with immediate effect.#SGE — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) September 1, 2023

Le pensionnaire de Bundesliga avait alors fermé la porte. Mais son directeur sportif Markus Krösche admet que la dernière offre du Paris Saint-Germain, plus que le forcing de l’international tricolore, a fait la différence.« Nous aurions aimé voir Randal avec nous plus longtemps et nous l'avions toujours communiqué en conséquence au cours des dernières semaines, a commenté le dirigeant sur le site officiel de l’Eintracht Francfort. Mais finalement, l'évolution des dernières heures et les paramètres économiques associés, qui signifient des revenus records pour l'Eintracht Francfort grâce au transfert d'un joueur, ont été décisifs. »

Le PSG a augmenté son offre

« En fin d'après-midi, en raison de la situation des offres, des joueurs et du Paris Saint-Germain, nous avons annoncé que nous ne voyions aucune base pour un accord et que nous continuions à planifier avec Randal Kolo Muani. Tard dans la soirée, nous avons reçu une offre que nous ne pouvions pas refuser d'un point de vue économique dans l'intérêt de l'Eintracht Francfort. Nous tenons à remercier Randal Kolo Muani pour ses réalisations la saison dernière », a expliqué Markus Krösche, dont le club indique que le transfert a atteint les 95 millions d’euros, soit une vente record pour Francfort.