Sergio Ramos, un départ du PSG ou la retraite !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Sergio Ramos n’a disputé que six matchs de Ligue 1 cette saison. Un bilan famélique…

Cet été, les bouleversements risquent d’être nombreux au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et l’état-major qatari du PSG souhaitent tirer toutes les conséquences de cette saison en demi-teinte avec une nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Plusieurs joueurs indésirables seront poussés vers la sortie et cela pourrait notamment être le cas de Sergio Ramos. En effet, le défenseur espagnol du PSG n’a disputé que six matchs en Ligue 1 cette saison en raison de ses pépins physiques à répétition. Un bilan catastrophique pour le Paris Saint-Germain, qui ne peut pas se permettre de compter dans son effectif un joueur aussi souvent absent, d’autant qu’il fait partie des plus gros salaires de l’équipe depuis son arrivée en provenance du Real Madrid l’été dernier.

Le départ de Sergio Ramos se confirme en Espagne

A en croire Javier Matallanas, journaliste pour la Cadena SER en Espagne, il ne fait plus aucun doute que le Paris Saint-Germain tentera de se séparer de Sergio Ramos lors du mercato estival. « S’il ne prend pas sa retraite, il est fort probable qu’il changera de club à la fin de la saison. Il y a de bonnes chances qu’il quitte le PSG pour l’Inter Miami aux Etats-Unis. Il n’a presque pas joué au PSG, il ne veut pas être payé pour ne pas jouer. Un départ est très sérieusement envisagé » a confié le journaliste espagnol, pour qui Sergio Ramos lui-même n’est pas à l’aise avec la situation actuelle. Il faut dire que l’ancien capitaine du Real Madrid perçoit plus d’un million d’euro par mois au Paris Saint-Germain, un club dans lequel il a disputé moins de deux matchs par mois en moyenne depuis son arrivée l’été dernier. Reste maintenant à voir si Sergio Ramos parviendra à négocier un joli contrat aux Etats-Unis pour sa fin de carrière, ou s'il prendra finalement la décision choc de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel...