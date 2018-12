PSG : Il trolle monstrueusement l'OM sur TF1, Paris l'invite à PSG-Nantes

Dans : PSG, OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Le reportage tourné par TF1 après le match OM-Limassol aux portes du Vélodrome, et diffusé dimanche lors de Téléfoot, a visiblement fait rigoler le community manager du Paris Saint-Germain. Car après des commentaires très acides des supporters marseillais, visiblement écoeurés de ce qu'ils avaient vu face à la formation chypriote, un jeune garçon semblait lui très heureux. Et pour cause. « En tant que supporter parisien, je me suis régalé ! Je me suis régalé vraiment, mais maintenant je retourne au Parc des Princes pour voir du vrai spectacle, merci », lançait, avec un grand sourire et en toute décontraction, ce supporter du PSG, qui faisait ricaner amèrement ceux qui étaient à côté de lui. Alors du côté du Paris Saint-Germain, on a saisi la balle au bond et ce fan a été invité à venir voir le match Nantes-PSG de samedi prochain au Parc. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal, même si évidemment sur les réseaux sociaux cela a cogné dur.