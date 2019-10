PSG : Il rêve de faire « une Kimpembe » à Paris !

Dans : PSG.

Tout comme le très prometteur Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi est actuellement en Corée du Sud pour défendre les couleurs de l’Equipe de France lors de la Coupe du monde U17. Et comme Adil Aouchiche, le défenseur central de 17 ans n’a pas encore signé professionnel avec le club de la capitale, bien qu’il s’entraîne de manière très régulière avec le groupe de Thomas Tuchel. Mais dans ce dossier, Paris a de quoi être serein. Car dans une interview accordée à L’Equipe, Tanguy Kouassi a clairement indiqué que son ambition était de s’installer durablement dans son club formateur, en prenant exemple sur son aîné Presnel Kimpembe.

« J’étais surpris, hyper content de rejoindre le groupe pro. Au départ, forcément, dans le vestiaire, tu as peur d’aller vers eux, de communiquer. Je ne me suis pas fixé d’objectif particulier. Le premier match que je ferai, je serai content. Pour les titis, c’est toujours un objectif de s’imposer au PSG. Pour faire comme Presnel et Adrien Rabiot. Presnel, c’est un exemple, il s’est imposé en équipe première. Dans combien de temps ? Le plus rapidement possible, on va essayer (sourires). La signature en pro ? Ça, c’est une histoire entre mes agents et le club. Ça se passe bien » a indiqué Tanguy Kouassi, qui attend avec impatience sa première apparition en L1 avec le PSG. Et évidemment la signature de son contrat pro…