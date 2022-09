PSG : Rami défend Galtier et empire la situation

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A cause d’une mauvaise blague, Christophe Galtier se retrouve impliqué dans une polémique écologique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a tout de même reçu quelques soutiens, notamment celui d’Adil Rami. Mais le défenseur central de Troyes n’a rien arrangé. Au contraire !

A la veille du match de Ligue des Champions contre la Juventus Turin (2-1), Christophe Galtier ne s’attendait sûrement pas à créer une telle polémique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, interrogé sur la possibilité de réaliser les déplacements en TGV plutôt qu’en avion, a préféré plaisanter sur le sujet. « Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », s’est amusé le technicien après le fou rire de Kylian Mbappé à ses côtés.

Rami en rigole aussi

Très vite, l’ancien coach de l’OGC Nice a été accusé de négliger l’écologie. Des personnalités politiques n’ont pas tardé à réagir, à commencer par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Heureusement pour lui, Christophe Galtier a tout de même reçu quelques soutiens dans le monde du football. Adil Rami fait partie de ses défenseurs. Mais la célèbre maladresse du Troyen ne risque pas de calmer le débat.

"J'ai entendu dire qu'on était hors-sol : c'est faux"



Ecologie et PSG : alors que Christophe Galtier s'excuse, un autre joueur de football, Adil Rami, remet une pièce dans la machine à polémique... 🙄@MattBelliard #CàVous pic.twitter.com/ymaNwzmylX — C à vous (@cavousf5) September 7, 2022

« Heureusement que la question ne m'a pas été posée en conférence de presse, heureusement ! Mon Dieu. Je peux te dire que j'aurais créé une armée d'écolos, a lâché le défenseur central sur Instagram. On ne peut plus rigoler, il n'y a plus d'humour, c'est fini, basta. Après, j'ai du respect, bien évidemment que je me rends compte la planète que l'on va laisser à nos enfants, le machin… Je sais. La preuve, je viens de changer de voiture. En plus vous posez la question à M. Galtier… Tu m'étonnes qu'il s'en foute de ton TGV, il a Kylian Mbappé. C'est son TGV Kylian Mbappé... » Le coach parisien se serait bien passé de cette intervention.