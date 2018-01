PSG : Il repousse Mourinho et Man Utd, il a choisi le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La signature de Lassana Diarra au Paris Saint-Germain semble de plus en plus imminente, elle pourrait même intervenir avant la fin de la saison si l'on en croit certaines sources. Ce mercredi, le Sun confirme que le milieu de terrain français va s'engager avec le PSG, et que du côté de Manchester United on fait grise mine dans ce dossier. Le tabloïd anglais affirme que José Mourinho, qui avait fait signer Lassana Diarra à Chelsea en 2005, voulait de nouveau l'avoir sous ses ordres à Manchester United lors de ce mercato d'hiver afin de renforcer ce secteur.

Mais l'ancien joueur des Blues a fait savoir au Special One qu'il ne fallait pas compter sur lui pour rejoindre lors de ce mercato les Red Devils précise le Sun. Le quotidien anglais annonce la signature prochaine du milieu international tricolore au Paris SG, en rappelant qu'il ne coûtera rien au club français, ce qui tombe forcément très bien. Manchester United ne pourra donc pas recruter Lassana Diarra dont l'avenir devrait être précisé dans les prochains jours. A priori ce ne sera donc pas en Premier League, mais bel et bien au PSG qui tente un sacré pari.