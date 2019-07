PSG : Il pleut des sponsors, un géant des jeux sur mobile débarque

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la prolongation signée avec Nike, le plus gros contrat de son histoire, le Paris Saint-Germain enchaîne avec une nouvelle collaboration. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé un partenariat avec Supercell, géant mondial des jeux mobiles avec notamment les très pratiqués Clash of Clans ou Clash Royale. On n’est sans doute pas au niveau de l’accord avec l’équipementier. Mais ce nouveau sponsor permet au PSG de poursuivre son développement à l’étranger.

Et de son côté, la société finlandaise considère ce sponsoring comme un gros coup. « Nous sommes très heureux d’associer notre marque au Paris Saint-Germain qui est un leader dans l’univers du sport et qui innove dans le domaine du eSport, a réagi le marketing manager Manuel Langegger. Le club a déjà créé une équipe eSport autour de notre jeu Brawl Stars, nous sommes extrêmement enthousiastes à ce sujet. »