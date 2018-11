PSG : Il n'y a qu'un seul club espagnol qui peut se payer Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il ne faut pas grand-chose à la presse espagnole pour relancer les rumeurs au sujet de l’avenir de Neymar. Une défaite en Ligue des Champions, un retour de vacances en retard, ou une petite embrouille avec Edinson Cavani comme lors du dernier Brésil-Uruguay, et la machine est relancée. C’est Marca qui a pris les devants en cette semaine de trêve internationale, pour expliquer que le FC Barcelone et le Real Madrid étaient toujours très intéressés par la signature de l’ancien de Santos. Malgré son départ très peu au goût du club catalan, Neymar est toujours très apprécié dans le vestiaire, tandis que le triple vainqueur en titre de la Ligue des Champions rêve d’une recrue de prestige pour faire oublier Cristiano Ronaldo. Mais qui, entre les deux clubs espagnols, tient réellement la corde pour faire venir le « Ney », en partant de l’hypothétique principe qu’il serait transférable ?

La réponse est le Real Madrid selon le journal espagnol. En effet, le FC Barcelone, depuis la vente de Neymar, a dilapidé tout son butin avec Coutinho, Dembélé, Malcom, Lenglet, Arthur ou encore Vidal, et n’a plus vraiment dans ses caisses de quoi faire venir le Brésilien. Tout le contraire de la Maison Blanche, qui a bien vendu Cristiano Ronaldo, et n’a quasiment fait aucune dépense hors-norme sur ces deux dernières années. Si jamais un retour de Neymar en Liga devait se négocier à plus de 200 ME, il n’y aurait donc pas photo entre les deux géants espagnols.