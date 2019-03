PSG : Il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie, il y a aussi la Ligue 1

Dans : PSG, Ligue 1, Coupe de France.

Depuis la triste élimination de la Ligue des Champions contre Manchester United, le Paris Saint-Germain se prépare à vivre une fin de saison bien terne.

Ce samedi, le club de la capitale aurait pu empocher le deuxième titre de sa saison en finale de la Coupe de la Ligue. Au lieu de cela, le PSG jouera dimanche en L1 à Toulouse, vu que le finaliste guingampais a sorti le tenant du titre en quarts. Une première désillusion en janvier, qui a ensuite été suivie par celle de mars en Ligue des Champions. Autant dire que tous les regards franciliens sont déjà tournés vers le mercato estival et la saison prochaine. Enfin pas vraiment si l’on en croit les dires de Thomas Meunier.

« L’élimination en Champions League a été un moment difficile pour tout le monde, tout comme celle subie en Coupe de la Ligue. On souhaitait vraiment gagner les trois trophées nationaux, et aller le plus loin possible en C1. Difficile pour le groupe de rester concentré ? Non, pas du tout. Il n’y a pas que la Champions League. Il faudra reproduire ce que l’on a fait durant la première partie de saison. Cette volonté de vouloir gagner le match, c’est quelque chose qu’il faut toujours garder, que ce soit en Champions League, en championnat ou en coupe. Cela doit toujours être présent, en début comme en fin de saison. En plus de l’envie, qui est assez naturelle, il y a ce désir de relever des challenges qui est très important. Le staff technique l’a compris, et insiste sur ce sujet. La Coupe de France ? Cette compétition représente un trophée, on veut donc la gagner. Même si le titre principal reste celui de champion de France. En tant que compétiteur, la CDF reste un très beau trophée », détaille, sur le site de son club, le défenseur belge, qui doit désormais aborder la demi-finale de Coupe de France contre Nantes, mercredi prochain, avec sérieux. Tout cela dans l’objectif de terminer l’exercice 2018-2019 en beauté, pour se faire pardonner du nouvel échec en Coupe d'Europe...