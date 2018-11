PSG : Il n’a rien demandé, Areola se fait allumer par Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

La question n’avait jusqu’à présent pas besoin d’être abordée, puisque Gianluigi Buffon était suspendu pour les trois premiers matchs de Ligue des Champions en raison de son rouge récolté avec la Juventus Turin face au Real Madrid, au printemps dernier. Alphonse Areola a donc pu sereinement enchainer lors de la phase aller, sans démériter, mais sans non plus convaincre totalement. Et à l’heure où le PSG va jouer un match décisif à Naples en vue de sa qualification, Thomas Tuchel a décidé de faire confiance à l'emblématique italien. Un choix d’expérience qui semble faire l’unanimité chez les consultants, et Daniel Riolo en profite au passage pour envoyer un tacle musclé à l’égard du portier français.

« Il faut acter une vraie hiérarchie chez les gardiens de but du PSG. Buffon tu l’as fait venir pour être numéro un. À moins qu’à l’entrainement il soit mauvais ou bien le temps montre qu’Areola est très solide lors des matches où il est titulaire mais ce n’est pas le cas. Areola n’est pas un patron de la défense et ne propose ni la sécurité ni l’expérience que peut apporter Buffon. À partir du moment où tu l’as pris, et que tu constates que l’écart entre les deux gardiens n’est pas flagrant, tu fais jouer ton taulier ! Parce que le PSG a besoin de ça derrière, du mec qui gueule mais Areola n’est pas comme ça… », a souligné le consultant de RMC, visiblement déçu par les performances et l’absence de leadership d’Alphonse Areola, qui a sorti quelques gros matchs, mais ne fait pas visiblement pas l’unanimité comme numéro 1 à Paris.