PSG : Il l’annonce, ce duo va couler le PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Après le fiasco rencontré face à Manchester United en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne va absolument rien changer sur le plan de l’encadrement ou de l’équipe dirigeante.

Un choix logique pour certains, et complètement fou pour d’autres. C’est dans cette deuxième catégorie que se retrouve Dominique Sévérac, qui ne comprend pas pourquoi Nasser Al-Khelaïfi insiste avec la doublette Thomas Tuchel – Antero Henrique. Une attaque qui concerne bien évidemment la gestion du marché des transferts, l’entraineur allemand ayant déjà envoyé de nombreuses piques à l’égard du recrutement portugais sur les manques décelés dans son effectif. Et cela risque de continuer.

« Oui, c’est risqué de continuer avec le duo Tuchel-Henrique au PSG. Pourquoi ? Tout simplement car on a une saison de recul, et tout le monde a vu que cela ne marchait pas. On a vu que Tuchel voulait un successeur à Thiago Motta au milieu de terrain, il a finalement eu Paredes au bout de six mois et deux mercatos, alors que je suis certain que Paredes ne sera pas le successeur de Motta. Et puis on ne peut pas vivre comme cela plusieurs mercatos où le club est bloqué car deux hommes ne s’entendent pas. Cette mésentente entre les deux, pour moi c’est une des raisons de l’élimination de Manchester. Donc je ne vois pas pourquoi cela s’arrangerait… », a confié le journaliste dans les colonnes du Parisien. Une vision très pessimiste des choses, mais qui pose en effet question, les deux hommes étant régulièrement sur des pistes bien différentes au mercato, sans que cela ne débouche sur des recrutements convaincants.