PSG : Il exige qu'Al-Khelaifi fasse taire Madame Icardi !

Dans : PSG, Serie A, Ligue 1.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que l'épouse de Mauro Icardi fasse parler d'elle en France, Wanda se laissant aller à une déclaration sur le désir de revenir à l'Inter pour un attaquant argentin revanchard. Même si on sait que Madame Icardi est plutôt du genre à lâcher des punchines à gogo, cette déclaration initiale pourrait mal passer au Paris Saint-Germain où le joueur est prêté pour une saison avec option d'achat. Dans L'Equipe du Soir, Dave Appadoo estime que Nasser Al-Khelaifi ne doit pas tolérer ces propos de Wanda, sinon il ira à l'encontre de ses exigences affichées en juin dernier.

Et le journaliste de France-Football de réclamer du président du PSG qu'il passe à l'action. « Si Nasser Al-Khelaifi laisse passer cela, ce n’est pas raccord avec ce qu’il avait dit en juin dans France-Football sur le respect à avoir pour le PSG. Qu’aurait-on dit si le père de Mbappé avait dit cela ? On aurait dit que c’est totalement hallucinant d’utiliser Paris comme un marche-pied pour autre chose. Ce genre de propos, cela ne peut plus être l’identité de Paris. Personne ne ferait ça au Real Madrid, personne ne ferait ça à Barcelone, donc si Paris a décidé que cette institution existe à part entière et qu’elle soit respectée jusqu’au bout des ongles et bien ils ne peuvent pas laisser passer cela », a prévenu un Dave Appadoo très agacé par l'épouse de Mauro Icardi. Et cela ne fait que commencer.